O ano que não terminou

A jornada de junho de 2013 teve início com manifestações contra o reajuste nas tarifas do transporte público, mas, na medida em que foram crescendo, os protestos absorveram outras reivindicações: investimentos em saúde e educação, menos gastos com obras para a Copa do Mundo e o combate à corrupção.

O caldeirão efervescente das ruas misturou a crítica ao sistema político com a defesa de direitos sociais.

Para lidar com as demandas das ruas, o governo da então presidente Dilma Rousseff anunciou cinco pactos, que incluíam mais investimentos em saúde, educação e mobilidade urbana, tirar a reforma política do papel, endurecer o combate à corrupção e garantir a estabilidade econômica e o controle da inflação. Com o agravamento da crise política, muitas das propostas de Dilma ficaram pelo caminho.

A falta de soluções acirrou os ânimos da sociedade, que permanece crítica em relação aos serviços de saúde, educação e transporte, à situação da economia e ao nível de corrupção no país.

"De lá pra cá, esses cinco pontos foram mantidos e ampliados, sem que a capacidade governamental e política de processá-los tenha aumentado", afirma Marco Aurélio Nogueira.

O combate à corrupção permaneceu nos holofotes com a Operação Lava Jato, iniciada em 2014, e o país mergulhou em um clima de incerteza política e econômica.