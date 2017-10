À moda antiga

Rivellino quase jogou no Santos de Pelé. A proposta, porém, envolvia uma bizarra regra do mercado de transferências dos anos 70 e um boicote por parte do jogador. Naquela época, o atleta era preso ao clube e só poderia sair se seu passe fosse comprado. Quem ficasse sem jogar por seis meses, porém, via seu passe perder valor – a depreciação acontecia a cada 30 dias, por lei.

O Santos queria usar essa manobra: Riva ficaria meio ano sem jogar e, depois, seria companheiro de Pelé. “Pô, mas parar seis meses? Eu só parava quando era expulso. Aí você pegava o jornal: ‘Santos tá sem dinheiro e vai vender o Balneário’. Eu fiquei naquela dúvida... O Corinthians fez uma proposta muito boa e acabei renovando.”

Antigamente tinha esse laço... Não é que nem hoje em dia quando você pensa no seu mercado. Eu não me via fora do Corinthians”.

“É claro que eu gostaria de jogar no Santos. Mas estava bem no Corinthians. Antigamente, a gente criava raiz. Você vê o Pelé, que jogou a vida toda no Santos. O Ademir da Guia. Veio garoto (do Bangu) e jogou não sei quantos anos no Palmeiras”.