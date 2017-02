Mais Edson que Pelé

Num tempo em que o campeonato estadual tinha mais peso que a Libertadores para os grandes brasileiros, Pelé descartou insistentes assédios do futebol da Europa. Para o ídolo, na época compensou mais rodar o mundo lucrando com excursões do Santos. Mas e se fosse hoje, o "Rei" disputaria a Champions League por Barcelona, Real Madrid ou outro grande europeu? O ex-jogador diz que não.

"Acho que não mudava nada [sobre jogar na Europa atualmente]. Porque eu também tive propostas quando eu jogava. Tive várias propostas. Eu fui para o Cosmos porque eu quis. Quando parei de jogar no Santos, eu tinha duas, três propostas para jogar no Real Madrid, no Milan. Eu falei não porque estava parando no Santos, queria descansar e nos Estados Unidos o futebol é mais tranquilo, menos competitivo, menos cobrança", afirmou.

"Quando me ofereciam fortunas para jogar no Real Madrid, me ofereciam e eu não fui. Hoje não acontece isso. Jogador tem uma propostazinha… mas graças a Deus eu fiz certo", concluiu.