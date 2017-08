Sempre no limite

O decreto não foi construído apenas com glórias. A linguagem usada para comemorar o fim de semana muitas vezes passa do limite. Foi assim que ele foi taxado como pedófilo após falar: "quem viu o penta, já aguenta".

"Naquele dia, falei que era dia do Netflix virar Xvideo. Quando deu confusão, pensei que era com o pessoal do Netflix. Depois, achei que o problema era no 'bonde do pimenta doce', que tinha a ver com algo que o Neto tinha falado com o Velloso. Quando disseram que tinha sido o negócio do penta... Era a última coisa que vinha na minha cabeça, de tão inocente que foi quando bolei".

Alê também foi acusado de ser machista por causa das frases que soltava no decreto. Tanto é que, ao sair da ESPN, ele passou a dar espaço para a "Dona Encrenca", forma que se refere à esposa, na versão do pronunciamento que solta em suas mídias sociais.

"O decreto é naturalmente machista, mas acaba dando uma volta. Você faz o decreto das mulheres com a Encrenca me zoando e aproxima as mulheres. Tem várias coisas positivas nessa decisão".