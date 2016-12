Uma visita sóbria a Hiroshima

Barack Obama se tornou o primeiro presidente norte-americano em exercício a fazer uma visita oficial a Hiroshima, no Japão, onde os EUA jogaram uma bomba atômica, em 1945, na intenção de acabar a Segunda Guerra Mundial.

Em 27 de maio, ele depositou uma coroa de flores no Parque do Memorial da Paz e trocou apertos de mão e abraços emocionados com os sobreviventes, em uma visitação cuidadosamente planejada de acordo com a ocasião: era preciso mostrar um equilíbrio entre a homenagem às vítimas do ataque, mas também levar em consideração as atrocidades que as Forças Armadas japonesas infligiram aos países vizinhos antes e durante o conflito.

Mudanças climáticas levam a fato inédito na Antártida

Pela primeira vez em quatro milhões de anos, os índices de CO2 na Antártida atingiram 400 partes/milhão, segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica. Subproduto da queima de combustíveis fósseis, eles vêm crescendo na atmosfera terrestre desde o início da Revolução Industrial.

A região antártica era a última/única do mundo a nunca ter registrado a marca. Foi verificada pela primeira vez no Observatório do Pólo Sul, em 23 de maio, o que significa que o lugar mais remoto do planeta está na mesma situação que o mais populoso dos continentes.

Um dança celestial registrada em câmera

Juno registrou uma visão celestial ao se aproximar de Júpiter, fazendo um vídeo das quatro maiores luas do planeta circundando sua gigantesca circunferência. Foi a primeira vez que o mundo viu o movimento desses corpos celestiais.

Foi o cientista italiano Galileu Galilei que descobriu o quarteto – Calisto, Europa, Ganimedes e Io — em 1610, encontrando evidências científicas que embasavam a então controversa teoria do heliocentrismo. Um dos objetivos da sonda é descobrir mais coisas sobre as origens e a evolução do planeta.