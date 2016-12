A Grande Questão

Quando contemplo o futuro impacto da inteligência artificial na humanidade, o que me vem à mente são as estradas africanas. Robôs humanoides gigantes, de produção local, já estão policiando as ruas de Kinshasa, capital da República Democrática do Congo. Com quase 2,5 m, movidos a energia solar, ficam parados no meio dos principais cruzamentos, onde mantêm o tráfego fluindo e os motoristas e pedestres seguros.

Criados por Thérèse Izay Kirongozi, engenheira da cidade, as máquinas têm a parte superior do "corpo" rotativa, o que lhes permite fazer o trabalho de quatro semáforos. Também estão equipadas com câmeras que registram e monitoram os motoristas. Esses guardas de trânsito robóticos trabalham em tempo integral e são queridos pela população local (sem contar que não aceitam propina).

Já se fala em levá-los para outros cruzamentos de outras cidades africanas. Uma vez que forem instalados em cidades de trânsito congestionado como Lagos e Cairo, a próxima etapa lógica será melhorá-los com inteligência artificial para poderem cumprir suas tarefas complexas ainda melhor. As ruas das grandes metrópoles do continente ficarão livres, abrindo caminho para a eficiência em uma escala mais abrangente.

(Nnedi Okorafor é escritora de ficção científica e fantasia. Seu romance juvenil, “Akata Witch 2: Akata Warrior”, sai no segundo semestre de 2017.)