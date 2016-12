Uma Revolução Silenciosa

O aprendizado de máquina tem sido uma ferramenta importante para as empresas de carros autônomos no desenvolvimento de seus sistemas. Em vez de seguir rigidamente a programação como um aplicativo de celular, um sistema de inteligência artificial (IA) pode tentar aprender uma tarefa sozinho usando técnicas emprestadas da aprendizagem humana, como o reconhecimento de padrões e a tentativa e erro, e pode usar hardware modelado na arquitetura de um cérebro humano.

Atualmente, as responsabilidades das IAs estão basicamente limitadas a tarefas como traduzir textos, ajudar em diagnósticos médicos e escrever artigos simples para empresas de mídia. Mas podemos esperar ver um progresso inimaginável nesse campo no futuro — e a disseminação do carro autônomo vai acelerar esse processo, conforme empresas de tecnologia e automobilísticas investem cada vez mais recursos no seu desenvolvimento.

Vamos tentar imaginar esse futuro. Como durante todas as outras revoluções tecnológicas, os robôs irão primeiramente transformar nossa economia. As pessoas que ganham a vida dirigindo vão perder seus empregos — cerca de três milhões só nos EUA. O comércio eletrônico pode experimentar um maior crescimento devido à automação, e a posse de carros provavelmente irá se tornar praticamente obsoleta quando o compartilhamento e os sistemas de transporte público forem desenvolvidos.

No final, os carros robóticos poderão ser integrados a outros sistemas de transporte. Digamos que você viva na cidade de Nova York e queira ir para a província de Henan, na China: você vai digitar o endereço em um aplicativo, um carro irá levá-lo até seu avião no aeroporto e, depois de pousar, outro irá levá-lo diretamente ao seu destino.

Os robôs começarão a penetrar outras áreas de nossas vidas — servindo como empregados ou garçons, por exemplo — quando os investimentos em transporte robótico melhorarem seus feitos em áreas tais como detecção e modelagem ambiental, solução de problemas hipercomplexos e aplicativos de lógica complexa. Com cada avanço, o uso de robôs movidos a IA vai se expandir para outros campos: saúde, policiamento, defesa nacional, educação.

Haverá escândalos quando as coisas derem errado, além de movimentos de reação dos novos luditas, mas não acho que protestaremos muito. Os sistemas de IA que dirigem nossos carros irão nos ensinar a confiar na inteligência de máquina que supera a humana — os acidentes vão se tornar muito raros, por exemplo — e quando houver a oportunidade de delegar um trabalho a um robô, placidamente o faremos sem que isso seja algo espantoso.

Em todas as revoluções tecnológicas anteriores, as pessoas que perderam o emprego basicamente migraram para um novo, mas isso será menos provável quando os robôs assumirem. A inteligência artificial que pode aprender com a experiência irá substituir muitos contadores, advogados, banqueiros, corretores de seguros, médicos, pesquisadores científicos e alguns profissionais criativos. Inteligência e formação superior já não vão significar estabilidade no emprego.