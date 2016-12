E agora, 2017?

México: Os torcedores não vão mais ter que esperar longos períodos para conferir as principais competições do esporte, já que a Copa do Mundo das Lendas será realizada no ano entre as Copas Europeia e a do Mundo. Beneficente, o torneio de duas semanas será realizado em janeiro de 2017 e contará com a participação de 276 "lendas" futebolísticas (12 em cada um dos 23 times) de doze países, entre elas Zinedine Zidane e Michael Ballack.

China: Não, não é o porão da casa da sua mãe: a maior arena do mundo dedicada ao videogame deve ser inaugurada na China no fim de 2017. Financiado pela organização de esportes virtuais Major League Gaming, o espaço de quinze mil lugares, no litoral de Macau, será destino dos gamers do mundo todo.

Países Baixos: Vinte e cinco “prefeitos de bicicletas” de vários países do mundo serão nomeados para representar suas cidades na conferência anual que promove o ciclismo urbano a partir de 2017, em Amsterdã. Até agora, Pequim, São Paulo, Chicago, Cidade do Cabo e Varsóvia estão entre as metrópoles que se mostraram interessadas na nomeação.

Lua: A SpaceIL, instituição tecnológica israelense sem fins lucrativos, espera lançar a primeira missão lunar particular do mundo, em um foguete Falcon 9 da SpaceX, depois que se tornou a primeira equipe a conseguir um contrato de US$30 milhões na competição do Google, a Lunar XPRIZE. O objetivo? Levar a primeira sonda israelense à Lua.