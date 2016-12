Desafiando Hollywood

A indústria cinematográfica peca pela falta de diversidade; qual o impacto disso sobre os atores e todos aqueles que ajudam a criar nossos mundos imaginários?

A indústria do cinema está mudando. As mulheres estão se tornando cada vez mais visíveis como diretoras (Kathryn Bigelow, Lisa Cholodenko, Ava DuVernay) e produtoras bem-sucedidas (a Pacific Standard, produtora de Reese Witherspoon emplacou megasucessos como "Garota Exemplar" e "Livre"; Sharmeen Obaid-Chinoy ganhou um Oscar em 2016 pelo curta "A Girl in the River: The Price of Forgiveness"). Apesar disso, muitas atrizes continuam ganhando menos que os colegas homens e a cerimônia de entrega do Oscar de 2016 foi duramente criticada pela falta de indicados não brancos.

Apenas algumas estrelas do alto escalão são reconhecidas como boas de briga e consideradas ameaçadoras na telona, mas isso também está começando a mudar. Scarlett Johansson, 32, foi elogiada por seu papel como uma alienígena à caça em "Sob a Pele" e aparecerá, em 2017, como uma policial na luta contra o crime em "O Fantasma do Futuro". Sua atuação como Viúva Negra na série "Os Vingadores" ajudou a torná-la a atriz mais rentável de todos os tempos, arrecadando mais de US$ 3.3 bilhões para os estúdios, segundo o Box Office Mojo. Apesar disso, até setembro deste ano, ela era a única mulher a entrar para a lista dos Vinte Mais do site.

Em entrevista, Scarlett fala de como o papel da mulher na vida real está mudando a participação feminina no cinema. A conversa foi editada e condensada.