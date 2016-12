Dieta diversificada

Eu tentei. O problema, logicamente, é que esse tipo de milho não é gostoso; tem muito amido e pouco sabor, não tem nada a ver com o milho doce que os americanos colhem todos os verões. Nós de fato não temos que comer esse tipo de milho, o que significa que não deveríamos plantá-lo para começo de conversa. Na verdade, podemos dizer o mesmo em relação a muitas culturas do mundo: 36% das calorias das colheitas do planeta são dedicados à alimentação pecuária, de acordo com um estudo de 2013.

E se usássemos esses hectares para plantar feijões, ou qualquer uma das inúmeras culturas leguminosas que ajudam a manter o solo fértil e saudável? E se a próxima safra plantada fosse de trigo ou cevada, para tentar eliminar as ervas daninhas, e espécies do gênero Brassica, como repolho ou couve-flor, para quebrar ciclos de pragas? Mais "ses": E se depois das Brassicas tivéssemos uma lavoura não comestível, de cobertura, como o trevo, que iria manter o solo bem coberto e reabastecê-lo de nutrientes como carbono?

E se, ao invés de levar montanhas de milho do campo para nossas vacas, trouxemos essas vacas para o campo para que pastassem o trevo? (Como um agricultor me disse, "trevo é como combustível de foguete para os ruminantes".) E se adaptássemos essa rotatividade de região para região (e de país para país), com culturas substitutas que melhor se adaptam a microclimas específicos?

O resultado não seria menos comida, apenas menos milho — ou qualquer monocultura mundial. (E menos carne, o que não é nada mal.) Nesse processo, utilizaríamos esses hectares de uma forma muito mais eficiente, alimentando mais pessoas. Para não mencionar —ou melhor, para mencionar e também para celebrar— que teríamos jantares infinitamente mais deliciosos.