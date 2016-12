Pela lente da arte

A Síria sofreu grandes perdas em seus cinco anos de guerra civil, entre elas o arco do triunfo de Palmira, destruído juntamente com antigos templos romanos e torres por militantes do Estado Islâmico em 2015. Após consulta com os acadêmicos sírios, que escolheram o arco para ser recriado, cientistas e engenheiros do Instituto de Arqueologia Digital, baseado em Oxford, no Reino Unido, o reproduziram em detalhes precisos.

A recriação, dimensionada para cerca de um terço do tamanho do original, foi apresentada em Londres em abril de 2016. Alguns sírios que visitaram o arco foram tomados de emoção, pois sentiam que recuperavam uma pequena parte de tudo o que foi perdido — neste caso, a beleza do trabalho feito por pedreiros do século 3º.

A réplica foi exibida em praças públicas em Londres e Nova York em 2016 e será exposta em Dubai em 2017. Em seguida, será enviada para a Síria, para ser instalada perto de sua localização original.