Modas do futuro

Embora os tecidos que mudam de forma e cor sejam superdivertidos e criativos, servindo de inspiração para estilistas do mundo todo, a modernização e inovação podem se tornar uma questão de utilidade, e não de ornamento. Como se vê no esboço, acessórios como sistemas de energia embutidos que fazem da pessoa que os usa independente de energia elétrica convencional e/ou combustíveis fósseis são o futuro da indústria da moda.



Quando recebi o Oscar, usando jaqueta e calça de motoqueiro bordadas, sem querer causei meio que um furor por causa do vestia ou deixava de vestir; imagine a reação geral quando uma atriz, preocupada com a poluição, incluir um aparato de respiração ou filtragem no vestido de gala que usar no tapete vermelho.



O ano de 2016 é o mais quente já registrado e milhões de pessoas sentirão os efeitos desse fenômeno. As mudanças radicais no clima chegaram para ficar; precisamos nos vestir para isso.