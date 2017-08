Mulher indigesta

Fernanda Young é difícil de engolir. E sabe por quê. "Nada mais indigesto para o mundo que a liberdade de uma mulher", diz. Aos 47 anos, após pedradas e tentativas alheias de enquadrá-la em rótulos, ela segue escolhendo o que quer ser. Hoje é mãe, escritora e punk.

Recentemente, processou um hater que a chamou de "vadia lésbica" no Instagram. Saiu vitoriosa - em parte. O juiz reduziu o valor da indenização alegando que sua "reputação é elástica", por ter posado nua e fazendo um gesto obsceno em uma revista. "O excelentíssimo crê que mulheres como eu provocam o caos", ironiza.

Agora, ela prepara um romance autobiográfico com o definitivo título de "O Livro". Grande parte dos capítulos será dedicada a um momento traumático: a quase perda do marido, o roteirista Alexandre Machado, no início deste ano.

Em uma tarde de conversa com o UOL em seu dúplex em São Paulo, onde vive com a família, dois cachorros e três gatos, Fernanda deu alguns spoilers do novo trabalho. Falou ainda sobre seus "arrependimentos burgueses", como o de ter comprado uma casa em Miami e votado em Aécio Neves, a convivência com a depressão, a dor de ver os filhos caçulas serem alvo de racismo e suas tantas voltas por cima.