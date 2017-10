Para entender Kajuru

Jorge Kajuru é uma pessoa fora do padrão. Assim, cultivou amizades improváveis ao longo da vida. Ele tem como melhores amigas a apresentadora Adriane Galisteu e a cantora Claudia Leitte. As duas o ajudaram no momento mais difícil da vida, quando afundou em uma depressão.

“Quando estive doente em Ribeirão Preto, a Claudinha largou show, largou tudo, foi ficar comigo no hospital. Depois, começou a me pedir para acompanhá-la em todos os shows dela. Ela queria ficar perto de mim, queria saber de mim. Se você entrar no YouTube, tem um vídeo dela em que ela fala de mim com um amor tão puro que, toda vez que você vê o vídeo, dá vontade de chorar”, conta.

“A Galisteu me fez uma declaração no ar, que também tem no YouTube, no programa dela, que era no sofá em que ela entrevistava. Ela falou na minha cara, olhando para mim, que a maior declaração de amor que ela recebeu na vida de um homem foi de mim. Eu achava que era do Ayrton Senna, de outro. Mas ela disse que era a minha, porque eu compus uma música para ela”.