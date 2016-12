Deslocados

Para dar vazão a esse desejo, quase todos os países do mundo promovem eleições, mas, mesmo onde os resultados são predeterminados, os líderes afirmam estar governando em nome de seu povo. As eleições não são verdadeiramente democráticas se não forem inclusivas, transparentes e verificáveis. Elas não conferem legitimidade genuína, como foi visto no ano passado no Burundi, onde a reeleição do presidente Pierre Nkurunziza, marcada pela violência, não resolveu a crise política do país.

Quando rivais políticos e seus apoiadores não acreditam que o processo eleitoral seja livre e justo, buscam métodos menos pacíficos para alterar o rumo e a liderança política. Para que a rua não tome o lugar da urna, eleições confiáveis são essenciais.

Devemos promover eleições legítimas ao redor do mundo -- não só porque achamos que a democracia é eticamente superior a outras formas de governo, mas também porque oferece resultados melhores. Elas detêm a melhor promessa de paz, de desenvolvimento e de respeito pelos direitos humanos e pelo Estado de Direito.

Então, como podemos ajudar as democracias a florescer com o atual progresso da globalização? A melhor maneira não é "exportar a democracia", como acreditava a administração de George W. Bush, por exemplo, que enviou tropas americanas ao Iraque e a outros lugares, mas sim inspirar as pessoas a importá-la, demonstrando que funciona.