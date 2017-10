Pavio curto, coração mole

A entrevista já passa das duas horas de duração e, mesmo assim, Datena mostra boa disposição ao relembrar causos antigos de sua carreira. Em um deles, e que pouca gente sabe, o então apresentador da Record foi contratado pela Globo, por indicação de Ana Maria Braga. A Globo sentia-se incomodada com os dois dígitos de audiência do "Cidade Alerta".



O advogado e representante da Globo, André Dias, entrou em contato com o apresentador, marcou vários encontros em uma churrascaria de São Paulo e em um deles perguntou quanto Datena queria receber. Ele não hesitou em responder. "R$ 90 pau".

O enviado da Globo se surpreendeu. "Você está de brincadeira, né? Esse é o valor que ganham William Bonner e Fátima Bernardes no 'Jornal Nacional'."



Novos encontros depois, veio a decisão: a Globo topou pagar o salário de R$ 90 mil e iria oferecer artistas da emissora --a Record estava criando o núcleo de novelas-- em troca de sua liberação.



"Nem me preocupei com a Record, com nada. Saí do escritório a pé e não acreditava que a Globo estava me contratando", relembra Datena, rindo.



O jornalista recorda que, ao por os pés na emissora paulista, no mesmo dia, ouviu o aviso: "O bispo [Honorilton] Gonçalves quer falar com você".



"Tremendo nas bases", Datena conta que subiu ao 4º andar e foi falar com o ex-todo poderoso da emissora. "Ele disse, aos gritos: 'Você não podia ter feito isso jamais, jamais e com o nosso pior inimigo!'. Eu dei uma de 'migué' e respondi: 'Mas o que eu fiz?”, lembra.



Foi aí que Honorilton lhe mostrou a cópia do contrato que o advogado da Globo havia deixado na Record. “Foi 'batom na cueca'. Eu disse para o bispo que [a assinatura do contrato] tinha sido um 'momento de fraqueza'."



"Ele me perguntou se eu queria sair da Record. Eu respondi que 'não'. Mas claro que eu queria ir para a Globo. Iria fazer uma coisa que não seria polícia, ia para o lugar do Marcelo Rezende no 'Linha Direta', mas com uma chance de fazer algo no 'Globo Repórter'. Então o bispo Gonçalves foi rasgando o contrato e foi me dando uma dor no coração... No fim, ele dobrou o meu salário (que era de R$ 70 mil para R$ 140 mil) sem eu pedir."