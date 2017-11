Sem médicos

Aila Freitas, secretária-geral do Conselho dos Secretários de Saúde do Maranhão, conta que a dificuldade de contratar profissionais é o maior desafio dos gestores do Estado com menos médicos no país.

Em todo canto continua sendo uma dificuldade, principalmente nos municípios de fronteira."

No município em que é gestora, Alto Parnaíba (a 1.030 km de São Luís), das cinco equipes do PSF (Programa de Saúde da Família) autorizadas para atuar, apenas quatro estão habilitadas. "Não temos essa quinta justamente por falta de médico", diz, citando que seu município não está entre as piores condições em relação à região.

Outro item usado em algumas cidades do Nordeste é o acordo informal para que o médico do PSF trabalhe menos que as 40 horas acertadas, já que os profissionais se recusam a aceitar os valores pagos para a jornada.

"Eu pago R$ 3 mil a um enfermeiro, e ele vem feliz, cumpre a jornada. Pago R$ 9 mil ao médico, e ele diz que é pouco, que não fica as 40 horas. Sempre foi difícil negociar, sempre a gente tem que ceder para não perder o profissional e ter crítica da população", disse um gestor, sob anonimato.