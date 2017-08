Óvnis no Brasil

Na madrugada de 4 de outubro de 2015, por volta das 5h, o piloto de um avião particular decolou do aeroporto internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, em direção a Curitiba. Quando sobrevoava o município fluminense de Santa Cruz, algo estranho aconteceu.

De acordo com o piloto, a uma distância de cinco a dez quilômetros de sua aeronave, apareceram três luzes piscando as cores vermelho, azul, amarelo e âmbar. As luzes estavam aglutinadas, mas não davam a impressão de fazerem parte do mesmo objeto. De vez em quando se distanciavam um pouco, para depois tornarem a se aproximar.

O objeto luminoso parecia estar parado no ar e, de acordo com relato do piloto, foi ultrapassado pelo avião e ficou para trás, a cerca de 750 metros de altitude. O piloto disse que o estranho equipamento também não emitia som nem fazia barulho.

O avistamento durou cerca de cinco minutos. Segundo o relato do piloto, que não estava sozinho no voo e tem uma testemunha do que descreveu, não havia nenhuma chance de o objeto voador ser uma aeronave normal, como um avião ou helicóptero. Ele desconfiou que poderia ser um drone ou algum tipo de avião. Mas naquela altura? Parado no ar?

Na dúvida, o piloto comunicou os controladores de voo do Cindacta 2, na capital paranaense, e, quando pousou, preencheu a Ficha de Controle de Tráfego Hotel, disponibilizada pela FAB (Força Aérea Brasileira) em todos os aeroportos do país e na internet --documento oficial de registro de óvnis (Objetos Voadores Não Identificados) em território nacional.

Poucos meses antes, pilotos de um voo da Latam na região de Manaus também avistaram luzes estranhas. Semanas antes disso, foi a vez de pilotos da Força Área e controladores de voo também verem óvnis. Apenas em 2015, foram registradas pelo menos 15 ocorrências com esses objetos pelo país.