O pesadelo da casa própria

Para as famílias vítimas de violência em condomínios do MCMV, o crime parece ser muito mais organizado e eficiente do que o Estado. Para expulsar famílias, o crime é ágil e dispensa papéis; o Estado, por outro lado, vem tendo dificuldades em atender as demandas de quem perdeu tudo.

Desde o início do programa, três portarias foram emitidas pelo governo federal para tentar oferecer ajuda às famílias que sofreram violência.

Assistentes sociais, no entanto, criticam alguns dos parâmetros exigidos para oferecer um novo apartamento ou casa às vítimas.

Uma portaria emitida em dezembro de 2016, pedia que os atingidos apresentassem, além do boletim de ocorrência feito junto à polícia local, uma "declaração do órgão de segurança pública dos Estados ou do Distrito Federal" confirmando que a família foi vítima de violência ou ameaça.

O problema é que, na maioria dos Estados do Brasil, os órgãos locais desconhecem que tipo de declaração é essa.

"A maior parte dos casos que estavam parados aqui em Curitiba são por conta dessa declaração. Ela simplesmente não é emitida por aqui", diz a assistente social Danielle Gatto.

Em julho deste ano, uma nova portaria foi emitida pelo Ministério das Cidades, desta vez prometendo resolver esse problema. O documento eliminou a exigência da "declaração do órgão de segurança pública".

Procurado pela reportagem para comentar o caso, o Ministério das Cidades reconheceu que as exigências das portarias anteriores foram criticadas por bancos e pelas famílias que tentavam ser realocadas e que, por isso, mudou as regras.

"Após relatos das instituições financeiras e das famílias beneficiárias de dificuldades na obtenção dos documentos, foi possível reavaliar o assunto", disse, por e-mail, a secretária nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Henriqueta Arantes.

Apesar de eliminar a exigência da declaração, a portaria ainda mantém a obrigatoriedade de que as famílias que buscam realocação não tenham débitos junto aos imóveis para serem consideradas aptas a receber uma nova casa ou apartamento. É o caso, por exemplo, de taxas de condomínios ou prestações em atraso.

O problema é que, na maior parte dos casos, as famílias que são expulsas precisam voltar a pagar aluguel para viver em outro lugar. O "cobertor curto", no entanto, não consegue bancar despesas de duas casas e as dívidas se acumulam, dificultando a vida de quem busca um novo lar.

"Acreditamos que quem deva arcar com esse custo é o FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), até porque as dívidas em geral são agravadas pela demora na solução dos problemas", diz Tatiely Camille dos Santos, assistente social da Cohab de Curitiba.