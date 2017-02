Um muro entre nós

Selena Aguirre, 20, uma estudante na Universidade do Texas Rio Grande Valley, estava na ciclovia, avaliando a cerca. Não era uma barreira coesa, mas uma série de obstáculos --uma parte de alambrado em uma extremidade, uma enorme cerca com postes de aço diretamente atrás da casa de bombas, com um portão para entrada de veículos, e um muro de concreto da altura do peito no outro lado. "É uma metáfora", disse Aguirre, acrescentando: "Isto está basicamente dizendo: 'Não venham para cá. Vocês não são bem-vindos'."