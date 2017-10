Legado mortal

Tzako Waiãpi lembra perfeitamente do dia em que viu, pela primeira vez, homens brancos caçando na floresta amazônica: em poucos meses, quase todas as pessoas que ele conhecia morreram de uma doença misteriosa.



Esse encontro no começo dos anos 1970 foi a impressionante colisão entre dois mundos - e também o início de uma tragédia terrível.



De um lado, os membros da tribo Waiãpi. Do outro, os pioneiros da tentativa implacável para minerar, desmatar e, de forma geral, explorar os recursos naturais da Amazônia.



Nenhum deles sabia da existência do outro.



"Os brancos levantaram revólveres, nós tínhamos flechas e também reagimos, todos se enfrentaram", lembra o cacique idoso da aldeia Manilha, no interior da Amazônia.



O incidente acabou em paz, mas os garimpeiros que adentraram as florestas estavam deixando na tribo Waiãpi uma arma muito mais letal que qualquer revólver.