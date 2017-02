Proteja-se!

7

Na dúvida, não clique!

Sites com conteúdo ilegal e/ou 'subversivo', como os de pornografia e pirataria, abrigam anúncios ou janelas pop-up com chamadas tentadora (ofertas, conteúdo grátis, etc). E-mails ou mensagens no WhatsApp também costumam vir com esses conteúdos. Não clique. Na maioria dos casos, é golpe. No navegador, instale plugins que bloqueiam pop-ups e indexam "malwares" (programas nocivos).