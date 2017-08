Amazônia pré-colombiana

Estradas

No Alto Xingu, em Mato Grosso, floresceu entre os séculos 13 e 15 uma civilização com aldeias gigantescas (de até 500 mil metros quadrados), densamente habitadas (até 5.000 pessoas), com represas, aterros, fossas, pontes e estradas. As rodovias chegavam a ter 5 quilômetros e 50 metros de largura e serviam de ligação entre as aldeias.