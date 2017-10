Os arquivos secretos

Com a divulgação de mais de 2,8 mil documentos sobre a morte do ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy, novos detalhes sobre a dinâmica do assassinato de 1963 estão surgindo. Entre os pontos destacados pela mídia norte-americana, estão uma possível conexão do atirador Lee Harvey Oswald, morto dois dias após assassinar o Kennedy, com a polícia secreta da então União Soviética, a KGB, e suspeitas sobre a relação com Cuba.

Segundo um dos memorandos do FBI, os soviéticos chegaram a pensar em uma "conspiração bem organizada" da ultradireita nos Estados Unidos porque temiam que algum "general irresponsável" lançasse um míssil contra seu território por conta do assassinato.

Já um memorando da CIA sugere que Oswald conversou com um oficial da KGB na Embaixada da Rússia na Cidade do México, dois meses antes de assassinar o presidente. Esse representante, o cônsul Valeriy Vladimirovich Kostikova, seria o responsável pela seção de "sabotagem e assassinatos" da polícia secreta soviética. No entanto, em outro documento do FBI, há a informação de que os dirigentes da URSS consideravam o atirador um "maníaco neurótico".