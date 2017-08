Sobras do amianto

Quem defende a legalidade diz que a matéria-prima é insubstituível. "Um material com a performance do amianto não existe. O que existe são outras fibras com performance bem inferiores", diz o presidente do Instituto Brasileiro do Crisotila. "Em dez anos de pesquisa, não se encontrou nenhum material que tenha o mesmo desempenho do amianto".

No entanto, a indústria vem reduzindo a produção progressivamente, contrariando o argumento. Só de 2011 para 2016, a produção caiu 42% (saindo de 306 mil toneladas para 177,6 mil toneladas.

"Atualmente, das 10 empresas do setor, só 2 continuam a trabalhar com o amianto. As demais já substituíram a fibra pelo polipropileno ou pelo PVC", afirma Roberto Luiz Correa Netto, presidente da Abifribro (Associação Brasileira das Industrias e Distribuidores de Fibrocimento).