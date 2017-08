Luta de classes

Muita gente conhece o UFC. Mas as outras marcas do MMA são consideravelmente menos populares (Bellator, ONE FC, PFL...). A estrutura do boxe é bem diferente, mas, do seu jeito, é um esporte com “quatro UFCs” diferentes para se promover.

Esses UFCs são as quatro grandes organizações que distribuem títulos mundiais: Associação Mundial, Conselho Mundial, Federação Internacional e Organização Mundial de boxe.

Só isso já é um ganho em repercussão: são muito mais campeões e oportunidades de unificação dos cinturões, além de uma variedade maior de nacionalidades. O boxe, por exemplo, tem campeão japonês, britânico, cazaque, mexicano, francês, alemão e cubano. Com isso, o esporte atinge mais países, gera mais patrocínios e conta com uma audiência maior no geral, o que eleva a renda gerada pela modalidade.

“Uma luta do Pacquiao vai vender um milhão de pay-per-views. A bolsa mínima é de 25 milhões de dólares. Isso já é tudo acordado antes de o evento acontecer, perdendo ou ganhando. E isso falando só de EUA. Podemos pegar o Anthony Joshua (britânico), que nocauteou o Wladimir Klitschko (ucraniano) e arrebentou de audiência na Europa. Além disso, despertou novamente o interesse do mundo nos pesos-pesados. É o que eu falo: o boxe é muito forte. O MMA é uma coisa muito nova”, fala Batarelli.