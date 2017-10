Para entrar no clima do Texas, um touro mecânico foi instalado em pleno paddock da F-1. As equipes participaram de uma competição, com cinco membros e duas tomadas de tempo. E engana-se quem pensa que as equipes com touro em seu nome - Red Bull e Toro Rosso - ficaram com a vitória. A campeã foi a Renault, graças ao engenheiro eletrônico Joe Sturdy, que se segurou por 41 segundos!