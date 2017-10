No início do ano, Hamilton fez uma competição pela internet para escolher o desenho de seu capacete para 2017, e o escolhido entre mais de 8 mil participantes não apenas foi de um brasileiro, mas um designer fanático por Senna e que trabalha com Alan Mosca, filho de Sid Mosca, que criou o modelo consagrado pelo tricampeão. E a versão escolhida por Lewis é cheia de referências a Ayrton.

“Além da cor amarela, que lembra ao mesmo tempo o Senna e o primeiro capacete do Hamilton, coloquei as três estrelas da lateral do capacete dentro de elementos gráficos que lembram as faixas do Ayrton, em verde, amarelo e azul. É como se o fã e o ídolo estivessem juntos na busca do tetracampeonato que o Ayrton não teve tempo de conseguir”, explicou ao UOL Esporte o designer Raí Cadalto, que foi convidado pelo britânico para acompanhar o GP do Brasil de dentro do box da Mercedes.