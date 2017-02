Cafu teve uma infância muito pobre no Jardim Irene. E, todos sabem, vida em bairro pobre não é fácil. As coisas começaram a mudar quando foi aprovado pelo São Paulo em uma peneira, mas o mundo ainda o via com preconceitos. Foi assim com o primeiro carro zero km: era rotina ser parado pela polícia em batidas e ter de explicar o que aquele moleque fazia com um carrão na periferia.

“Isso acontece no dia-a-dia nas periferias e na vida de todo mundo. Até hoje, quando a polícia não sabe quem é, param e acabam dando geral. Imagina um menino com o carro novo indo para o Jardim Irene todo dia... Claro que chama atenção. Enquanto os policiais não sabiam que o carro era meu, era normal dar geral e revistar, achando que tinha alguma coisa de errado. Mas era o trabalho deles. Eu ria sempre que era parado. Batia papo e até ficava engraçado depois… No final, acabei ficando amigo dos guardas. Quando eles passavam na rua eu gritava: ‘Sou eu viu? Não esquenta a cabeça não’.”