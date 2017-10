Resumo da 31ª rodada

O duelo entre os dois piores times do returno foi um jogaço e com movimentação até o último segundo. E o papel de vilão na derrota do Sport para o Coritiba, em plena Ilha do Retiro, ficou com Diego Souza, jogador que está nos planos do técnico Tite para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo. Tudo por causa da cobrança de pênalti que está nesse vídeo abaixo.

O jogo tinha tudo para ser uma das noites inesquecíveis de Diego Souza. Com dois gols seus e uma cobrança de pênalti perdida, ele via o seu Sport ganhar do Coritiba por 3 a 2 e tinha mais um pênalti à sua disposição. E, assim como na primeira tentativa, o goleiro Wilson levou a melhor e fez a defesa.

Nos últimos 15 minutos, o Coritiba reagiu e marcou duas vezes, garantindo uma virada épica. Com o resultado, o time de Marcelo Oliveira chegou a três partidas sem derrota (duas vitórias e um empate) e deixou a zona de rebaixamento. Agora, ambos os times têm o mesmo número de pontos de Ponte Preta e Avaí, que ficaram no grupo da degola por desvantagem nos critérios de desempate.