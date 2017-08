Profecia cumprida. E daí?

Após a 13ª rodada, ainda em julho, o técnico Renato Gaúcho, do Grêmio, avisou: “O Corinthians vai despencar”. A afirmação foi profética e, desde aquela declaração, foram sete partidas e nove pontos perdidos. O aproveitamento que era de quase 90% caiu para 57% nas últimas rodadas - uma queda relativa de 36%. Foi embora, inclusive, a invencibilidade do alvinegro no Campeonato Brasileiro.

Seria a chance que os rivais estavam esperando para tornar a competição pelo título nacional um pouco mais interessante. O problema: todos esses rivais parecem já ter aberto mão de lutar pelo título. O Grêmio, vice-líder, inclusive.

Neste domingo, mais interessados com a semifinal da Copa do Brasil, os gaúchos entraram com time reserva contra o Atlético-PR. Em casa, só empataram. Nas últimas oito rodadas (o Corinthians está um jogo atrás), o Grêmio tem o melhor aproveitamento do Brasileiro, mas com apenas 62%. Melhor do que o Corinthians, mas nem tanto.

É o mesmo cenário de Santos e Palmeiras, terceiro e quarto colocados, que também não venceram na rodada. Ambos já colocaram outras competições à frente do Brasileirão e perderam terreno. Os dois, desde a 14ª rodada, têm aproveitamento de 58% - próximo do líder.

O resultado disso tudo? Mesmo com tropeços e um jogo a menos, o Corinthians segue líder com sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado. E ainda pode aumentar esse número para dez pontos se vencer, na próxima quarta-feira, a Chapecoense. Com um detalhe: se bater os catarinenses, igualará o desempenho do Grêmio de 62% desde a profecia de Renato.