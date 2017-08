Neymar > Brasileirão?

A rodada de domingo às 16h do Campeonato Brasileiro é uma das poucas constantes do futebol brasileiro. Fim de semana sim e outro também sempre tem um jogo “grande” passando no horário nobre da TV aberta. Nessa semana, porém, a rodada do Brasileirão teve um concorrente de peso: a estreia de Neymar no PSG, após a transação mais cara da história. E, na comparação, o futebol brasileiro perdeu. Seja em emoção, em qualidade técnica ou até na empolgação dos narradores...

O PSG venceu por 3 a 0 o Guingamp com um dos gols contra mais inusitados do ano (Ikoko), um belo passe de Neymar para o gol de Cavani e com o primeiro gol com a camisa do time francês do atacante brasileiro. Enquanto isso, o Brasileirão teve três jogos. Nenhum muito empolgante. Em Belo Horizonte, o Atlético-MG fez 2 a 0 em um Flamengo em que o próprio técnico tampão considerou sem “doação ou pegada”. Em Volta Redonda, Vasco e Palmeiras empataram em 1 a 1 em um jogo monótono. No Recife, Sport e Ponte nem gol fizeram...

As coisas estavam tão paradas que, no primeiro tempo, a TV Globo (dona dos direitos do Brasileiro) interrompeu a transmissão dos jogos para mostrar o PRIMEIRO CHUTE A GOL de Neymar pelo PSG. Um sinal de que, pelo menos neste domingo, um jogador foi maior do que toda uma rodada do futebol brasileiro.