Casal 20 além da vida

A dupla Bebeto e Romário é certamente mais famosa, enquanto a parceria de Pelé com Coutinho é inigualável para quem viu. Mas, no futebol brasileiro, a ligação entre Assis e Washington talvez seja a mais especial. Estes jogadores viveram uma sintonia intensa por dois times diferentes e lideraram os que provavelmente sejam os anos mais felizes do Fluminense. Não se conta a história de um sem o outro.

Mas a compatibilidade transcendeu o esporte, já que ambos cultivaram uma amizade independentemente da bola. Por capricho do destino, a conexão também se vez evidente na morte, com a curiosa e trágica proximidade nas datas de falecimento.

O ex-atacante Washington morreu em 2014 após travar uma longa batalha contra uma doença degenerativa. O antigo meia Assis sentiu o baque da partida do amigo já em suas últimas semanas de vida, vítima de problemas renais.

Para além da vida, Assis e Washington seguem no imaginário do torcedor do Flu, que exalta até hoje a parceria dos anos 80, batizada de Casal 20. Desassociar um do outro é difícil. No auge no futebol e no fim da vida, a dupla esteve conectada.