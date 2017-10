Febre além da juventude

Em São Paulo a estratégia seria outra. Comprei um pacote VIP, chamado Hot Sound. Ele dá direito a um almoço e um kit de souvenires, mas o melhor de tudo, para um fã pelo menos, é poder ter um show extra. É possível, de longe, assistir à passagem de som de Paul com a banda, algumas músicas que ele não toca no show e gracinhas à parte. É um pacote caro para nossos padrões, varia de US$ 1.300 a US$ 1.500. E outra vantagem: esse público acessa a grade da pista Premium, ou seja, o melhor lugar do show, porque são os primeiros a acessar o gramado, antes da abertura dos portões ao restante do público.

Tive a chance de conhecer o Paul em 2011, no Engenhão, Rio, durante a passagem de som. Na ocasião, eu vendi um carro quase novo que tinha para ajudar a bancar a viagem e os ingressos VIP. A produção e o próprio Paul souberam da história e ele me chamou no palco, durante a passagem de som. Essa e outras brechas passaram a lotar os Hot Sounds de fãs na esperança de terem chance de conhecê-lo, mas as possibilidades são sempre remotas.

Logo após esse episódio, em outras vezes que Paul veio ao Brasil, o pacote VIP chegou a ter 200 pessoas. Uma decepção para muitos, que nem conseguiam ficar próximos à grade, dada a quantidade de pessoas que se aglomeravam à frente do microfone de Paul.

Em tempos de crise e tantos shows no país, o pacote Hot Sound atraiu menos fãs este ano. Em Porto Alegre foram 65. Em São Paulo, 115. Em Belo Horizonte, cerca de 40 pagaram pelo pacote. E em Salvador, minguados 14 fãs. A passagem de som em São Paulo começou por volta de 16h35, com Paul bem simpático e sinalizando para o público. Filmagens são proibidas, porque a produção alega que ali é um momento informal, o qual Paul vem “à paisana”, mais à vontade, para testar o som.

Ele cantou por volta de 40 minutos 12 canções e ficaria até mais se não fosse alertado por um assessor que ele precisava parar para a abertura dos portões. Assim que ele saiu, esse público VIP conseguiu ficar bem próximo do palco e garantir um show sem cabeças à frente. Enquanto muitos fãs que chegam logo na sequência ficaram dias na fila, alguns mais velhos, que nunca teriam disposição para uma fila, têm a chance de ver o espetáculo de muito perto.

A minha posição foi estratégica. Canhoto, Paul costuma observar mais os fãs à sua esquerda. Foi onde me posicionei. Durante o show ele interagiu com o público e faz a alegria de quem estava na grade. Eu levei uma faixa grafada “So glad to see you here” – duplo sentido da frase em si “tão feliz em vê-lo aqui”, que na verdade é o título de uma antiga música de sucesso, nunca cantada ao vivo. Logo no começo do show, em um momento mais calmo, abri a faixa em letras garrafais. Ele olhou, leu, acenou e pôs a mão no peito. Difícil adivinhar o que pensou, mas algo do tipo “Eu também”. Missão cumprida e um show maravilhoso.