Viajar barato

A escolha dos destinos mais baratos para os brasileiros foi feita a partir do cruzamento das informações do Índice Big Mac, elaborado pela revista britânica "The Economist", com dados do site Quanto Custa Viajar. O Quanto Custa Viajar é uma ferramenta que informa os principais custos de uma viagem em diversos lugares do Brasil e do mundo.

O Índice Big Mac compara o preço do sanduíche carro-chefe do McDonald's em diversos países. Como a receita é igual em qualquer lugar, o índice permite comparar o poder de compra de diversas moedas, sugerindo os locais onde o custo de vida é mais baixo ou mais alto em relação aos EUA (e ao dólar). Com base nesse conceito, o Brasil está entre os países mais caros do mundo para se viver, conforme mostra a tabela abaixo.