As regras de aposentadoria que valem hoje permitem que as mulheres se aposentem cinco anos antes dos homens. Uma das justificativas para essa diferença é que as mulheres fazem a dupla jornada -- além de trabalhar fora, são responsáveis pela maior parte das tarefas domésticas. Segundo dados do IBGE, elas dedicam quase o dobro do tempo dos homens aos afazeres da casa. E isso praticamente não mudou nos últimos11 anos.

Outros dados do mercado de trabalho também indicam que elas têm salários menores, em média.

A reforma da previdência propõe acabar com as diferenças na aposentadoria. Homens e mulheres cumpririam os mesmos requisitos, incluindo os 65 anos de idade e 25 anos de contribuição.

Marcelo Caetano defende a mudança. Ele diz que essa igualdade nas regras é uma tendência mundial, e que as diferenças no mercado de trabalho têm diminuído.

“Uma coisa é reconhecer a existência de diferencial de mercado de trabalho entre homens e mulheres. Ainda que venha diminuindo ao longo do tempo. A gente observa que esses diferenciais são maiores para as mulheres mais velhas e são menores nas mulheres mais jovens, e com o passar do tempo esse diferencial também vai diminuindo entre homens e mulheres. Então há uma tendência de redução", afirma.

Ele também defende que a Previdência não pode arcar com desigualdades do mercado de trabalho.