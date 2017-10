Mudança nos planos de saúde

As operadoras terão que oferecer aos médicos e hospitais, no mínimo, três opções de órteses, próteses e materiais especiais para o tratamento do paciente. Hoje é o inverso: o médico indica três marcas. O profissional da saúde que discordar das sugestões oferecidas pela operadora precisará apresentar uma justificativa. Araújo considera a medida negativa, pois as operadoras poderão escolher materiais mais baratos.

Para a FenaSaúde, hoje, em muitos casos, pacientes são vítimas da chamada "máfia das próteses", sendo submetidos a cirurgias desnecessárias. "O incentivo pela utilização de quantidade é o que faz as fraudes acontecerem, por isso, há uma necessidade de maior rigor em relação ao material utilizado", diz Solange Mendes.

Segundo a federação, as órteses, próteses e materiais especiais respondem, em média, por 20% dos gastos referentes a internações hospitalares e têm peso no aumento dos custos do setor, que pesam na hora de calcular os reajustes das mensalidades dos planos. "O aumento do rigor protegerá o beneficiário de plano de saúde de ações indevidas que ponham em risco seu bem-estar e sua saúde", diz a presidente da FenaSaúde.