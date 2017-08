Táxi voador e avião elétrico

A Embraer começou como uma empresa estatal nos anos 60 e foi privatizada nos anos 90. Para o CEO da empresa, Paulo Cesar de Souza e Silva, a combinação dessas duas fases foi importante no desenvolvimento da companhia, que hoje fatura US$ 6 bilhões. Ele também critica a concorrência desleal de canadenses. Veja o que ele fala neste trecho da entrevista:

Olhando agora, que a gente sabe a história toda, eu acho que as duas fases –estatal e privada- foram extremamente importantes para a empresa. A Embraer, se tivesse nascido só na mão de investidores, talvez não tivesse chegado aonde chegou. E, se tivesse continuado na mão do governo, talvez não tivesse chegado aonde chegou

Eu quero dizer com isso o seguinte: logo após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil tomou uma decisão importante, um dos melhores projetos de longo prazo estabelecidos pelo país, quando decidiu se lançar e ter a capacidade de possuir uma indústria aeronáutica.

O país foi a Boston (EUA), no MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), trouxe professores, criou o CTA (Centro Técnico de Aeronáutica, hoje DCTA, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), mais tarde um pouco o ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica).

Plano estratégico para desenvolver aviões

Em 1969, foi fundada a Embraer já com uma capacidade aeronáutica estabelecida, mas ainda não havia feito avião. A partir de 69, com o governo apoiando e com todo esse apoio da parte técnica, a empresa conseguiu desenvolver o primeiro avião, o Bandeirante, depois veio o Brasília, e assim foi.

Ou seja, a competência técnica foi efetivamente criada ali. A base de engenharia, o coração da empresa, o know how foram criados ali. Sem esse plano estratégico do governo, acho que não seria realmente viável. Acontece que, com a crise da economia brasileira, ao longo dos anos faltou recurso do governo para continuar investindo na empresa.

Quando a empresa foi então privatizada, em 1994, chegou o capital privado, e houve uma visão mais de marketing e de mercado de fazer realmente a empresa ser viável.

A combinação dessas duas coisas foi o que levou a Embraer a ser o que ela é hoje. A capacidade técnica estava lá, eu acho que os investidores entraram tendo reconhecido que existia capacidade técnica. E, a partir daí eles trouxeram a visão do mercado, de marketing, olhar o cliente profundamente

Antes você fazia avião sem entender muito o que o cliente queria, bastava o avião ser eficiente ou ser uma máquina voadora legal, mas depois, claro, houve uma análise de retorno, do que o mercado precisa, quais são os mercados, o nicho. Isso que criou realmente essa capacidade de desenvolver e ter o crescimento.

Na pós-privatização, saímos de um faturamento de US$ 250 milhões para US$ 6 bilhões, que a empresa tem hoje.

Logo após a privatização, em 1994, a Embraer estava em uma crise muito grande. Os novos acionistas injetaram US$ 650 milhões, e a empresa conseguiu finalizar o projeto do 145, o primeiro jato de transporte aéreo da Embraer, com 50 assentos. Foi entregue no final de 1996

Mercado americano era o principal para a Embraer

Naquele momento, 85%, 90% das entregas foram feitas ao mercado americano porque era um avião praticamente desenhado para atender ao mercado dos EUA. Lá havia uma limitação de que as empresas aéreas regionais só voavam com aviões de até 50 assentos. Com isso, então era um avião dedicado ao mercado americano e 90% foram para lá.

Em 2000, nós lançamos a família E-jets. A primeira entrega foi em 2004, um avião chegando a até 118 assentos, em 4 modelos, um de 70 assentos, outro de 86, de 110 e 118. Nesse momento, com aviões maiores, a Embraer foi para o mundo todo.

Concorrência desleal dos canadenses

Hoje nós estamos com os E-jets em mais de 50 países, em 70 e poucos operadores, na Ásia, Oriente Médio, Europa, América Latina, EUA. Não encontramos realmente dificuldade para entrar nos mercados, a dificuldade que nós encontramos, e tem sido a nossa reclamação, é quando nós temos governos apoiando os concorrentes, porque aí realmente desequilibra o jogo.

Porque aí você, como fabricante de aeronaves, passa a concorrer com o governo daquele fabricante e não mais com o fabricante, é o que está acontecendo agora no Canadá, a Bombardier com o governo federal do Canadá e também com o municipal de Quebec, colocando recursos maciços. Estamos falando aqui de US$ 3,5 bilhões, para bancar a empresa que estava em uma situação muito ruim financeiramente falando.

Então isso é realmente um problema, o jogo fica desequilibrado. Tivemos que pedir apoio ao governo brasileiro no sentido de abrir uma reclamação na Organização Mundial do Comércio, para que fossem investigadas essas práticas do governo do Canadá.