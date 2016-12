2016 em memes

É verdade que em 2016 tivemos um noticiário cheio de delações e prisões na Lava Jato, inflação em alta, economia em baixa e uma crise política interminável. Mas, graças à internet –e seus memes–, os brasileiros puderam enfrentar essa enxurrada de (más) notícias de um jeito um pouco mais leve e com (muito) bom humor.

Tudo começou com o dólar a R$ 4,40, o ovo de Páscoa praticamente virando item de luxo e uma bomba no mundo político. A Polícia Federal levou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para depor na operação Lava Jato --e, pouco, depois foram vazados áudios de uma conversa dele com a então presidente Dilma Rousseff, levando as redes sociais à loucura.

Em seguida tivemos a votação do impeachment na Câmara, com Eduardo Cunha manobrando para não ser afastado do cargo (mas não teve sucesso no final), Dilma afastada da presidência e Temer assumindo interinamente o cargo. E ainda estávamos na metade do ano!

Foi então que o feijão ficou caríssimo, Cunha renunciou ao cargo, o impeachment foi confirmado pelo Senado, Lula virou réu (cinco vezes) e com direito a Power Point das antigas, Cunha foi preso, tivemos eleições municipais e dois ex-governadores do Rio de Janeiro foram presos em 48 horas. Para finalizar, o brasileiro soube que provavelmente terá de trabalhar até os 65 para se aposentar. É rir dos tuítes e GIFs para não chorar.