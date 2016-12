Um mês de saudade

A Chapecoense escolheu Wagner Mancini para comandar a reformulação do time. O treinador disse que sofreu com insônia e declarou que planeja ter 99% do elenco até 10 de janeiro. Começar um time do zero e estar em campo depois de duas semanas de preparação é um dos desafios apontados pelo técnico.

Mancini ressaltou que a reconstrução da Chapecoense tem um componente emocional muito forte por causa do momento doloroso em que assume a equipe. O técnico adiantou que estará atento para qualquer desequilíbrio emocional que possa acontecer. Ele pretende canalizar a tragédia para construir uma força mental positiva desde o começo do trabalho.

Nesta quarta, a Chape fechou com o meia Nadson, que estava no Paraná Clube. Antes, o clube havia anunciado as seguintes contratações: o goleiro Elias, que estava no Juventude, o zagueiro Douglas Grolli, do Cruzeiro, o meia Dodô, emprestado pelo Atlético-MG, e o atacante Rossi, que defendeu o Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro.