Mais lidas do Esporte no ano

O ano de 2016 já seria agitado por si só, com o maior evento poliesportivo do mundo visitando o Brasil pela primeira vez na história. Só que o mundo do esporte foi muito além das Olimpíadas. Além dos ouros, pratas e bronzes no Rio de Janeiro, a esperada queda de Dunga, a vida amorosa de Fernanda Gentil e, principalmente, a tragédia da Chapecoense, chamaram a atenção dos nossos internautas.

Na hora de passar o ano em retrospectiva, nós juntamos esses e outros assuntos que atraíram o público ao longo de 2016. Neste especial, você vai poder conferir quais foram as matérias campeãs de audiência em cada clube, esporte ou evento que quiser, relembrando as histórias mais marcantes contadas no UOL Esporte.