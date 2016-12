Todos por Jesus

Cristiano Ronaldo foi o melhor jogador do mundo em 2016 e não tem para ninguém. Esse é o veredito dos atletas que atuam no futebol brasileiro, apesar de a Fifa só anunciar o vencedor no próximo dia 9 de janeiro, em Zurique. CR7 concorre com Lionel Messi, do Barcelona, e Antoine Griezmann, do Atlético de Madri.

Dos 118 atletas ouvidos pelo UOL Esporte, 56,77% acham que o português tem que levar a taça depois de uma temporada espetacular. Cristiano Ronaldo, eleito por três vezes o melhor do mundo, brilhou em 2016 com as conquistas da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes, além da Eurocopa por Portugal. Messi ficou em segundo lugar na pesquisa com 31,35% dos votos, e Neymar apareceu em terceiro com 8,47%. Concorrente ao prêmio, Griezmann teve apenas um voto.