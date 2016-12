A falsa cura de Gaúcho

O técnico Renato Gaúcho ficou muito amigo de Gaúcho quando jogaram juntos no Flamengo, na década de 1990. Desde então, a amizade só cresceu a ponto de Gaúcho considerar Renato seu melhor amigo, mesmo após a aposentadoria dos gramados. "Nunca vi o Gaúcho triste, era um cara sempre alegre, para cima", lembra o treinador do Grêmio, com saudades do amigo.

"Foi a distância que soube do câncer dele, conversávamos sempre", diz. "Quando ele disse que ia fazer o tratamento no Paraguai, e depois quando já estava fazendo, eu dizia para ele: Gaúcho, tem alguma coisa errada com essa história meu irmão! Se esse cara tivesse a cura do câncer ele era o rei do mundo, estava em Nova Iorque, não estaria escondido no Paraguai!"

Renato Gaúcho lembra que Gaúcho ficava bravo com quem falasse mal ou colocasse dúvidas no tratamento paraguaio. "Ele ficava bravo comigo e eu fiquei puto com ele. Depois de um tempo nem falei mais nada. Fiquei louco com essa história, me deixou mal. O Gaúcho era teimoso demais."