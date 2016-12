Muito líder, pouca venda

Em um mercado tão seletivo e restrito, é preciso estar sempre com a linha de produtos fresca. Lançar novidade foi o "mantra" de 2016: foram 74 lançamentos ao longo do ano, somando modelos inéditos, trocas de gerações, reestilizações, novas versões ou atualizações de trens-de-força. Mais de uma apresentação por semana.

Saltos enormes foram dados: olhe para as novas gerações de Honda Civic e Chevrolet Cruze, por exemplo.

Mesmo o termo "reestilização", o "tapa no visual" no meio do ciclo de um carro, mudou de patamar em 2016: Chevrolet Tracker, Fiat Uno, Nissan Sentra tiveram de promover mudanças radicais em estilo e equipamentos para não perder espaço.

"Uma das saídas para vender foi apostar pesado em inovação e renovação. Nós, que já fomos acusados de ter carros jurássicos e de boicotar programas de excelência, como testes do Latin NCAP (a marca foi cobrada pelo consórcio de segurança em janeiro) e Programa de Etiquetagem do Inmetro (consumo e emissões), mudamos praticamente tudo em 2016", disse Hermann Mahnke, da GM.

Claro, a corrida por carros mais eficientes foi impulsionada pelo Inovar Auto. Graças à fase final do programa governamental de estímulo ao setor, as fabricantes iniciaram uma forte corrida por motores mais eficientes e econômicos, quase sempre optando por opções com 3-cilindros ou turbo.

Infelizmente a evolução cobrando o preço -- ou as marcas cobram caro do consumidor: nos últimos anos, vimos um aumento expressivo no patamar de preço. Não existe mais carro novo no Brasil abaixo de R$ 30 mil; é difícil achar até mesmo uma boa opção abaixo de R$ 40 mil; qualquer aventureiro já custa mais de R$ 60 mil; e sedãs médios estão já chegaram (e cruzaram) à linha dos R$ 100 mil.